Нарколог назвал первый признак алкоголизма

Психиатр-нарколог Руслан Исаев поделился важной информацией о признаках алкогольной зависимости, сообщает Lenta.ru. Специалист отметил, что многие люди, страдающие от этой проблемы, уверены в своей способности контролировать потребление алкоголя и обещают близким начать трезвую жизнь. Однако на практике они часто срываются по различным причинам.

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Исаев подчеркнул, что на начальных стадиях как зависимые, так и их окружение могут не осознавать наличие проблемы. Со временем контроль над количеством выпиваемого алкоголя теряется, и возникает необходимость в постоянном поиске новых поводов для употребления. Также отмечаются нарастающая тревожность и агрессивность в перерывах между запоями.

Нарколог добавил, что чувство влечения к алкоголю усиливается после первой выпитой рюмки, требуя все больше дозы. Кроме того, у таких людей могут возникать частые провалы в памяти.