Названы первые признаки микоплазменной пневмонии

Роспотребнадзор зафиксировал в российских регионах всплеск заболеваемости внебольничной пневмонией. В большинстве случаев выявляют пневмонию инфекционного происхождения, основной возбудитель – микоплазма. Заболевание активно распространяется среди детей и взрослых. С повышением заболеваемости уже столкнулись многие образовательные учреждения, в том числе детские сады и школы. В материале MIR24.TV – ключевые профилактические меры по предотвращению пневмонии.

Микоплазменная пневмония – атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Передается воздушно-капельным путем при тесном длительном контакте в закрытых помещениях. Пик сезонных колебаний заболеваемости такой пневмонией характерен для осенне-зимнего периода, ей преимущественно подвержены дети и подростки.

«Диагностика основывается на клинических данных и лабораторных исследованиях, таких как анализы крови и мазки. Лечение чаще всего включает антибиотики», – комментирует Юлия Дядина, врач-терапевт приемного отделения Университетского клинического центра имени В.В. Виноградова (филиал) РУДН.

Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, может подняться температура, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов.

«Внебольничная пневмония (ВП) – это воспаление легких, возникающее вне стен больниц и медицинских учреждений. Она может быть вызвана различными патогенами, включая вирусы, бактерии и грибки, и чаще всего встречается у людей с ослабленным иммунитетом. Диагностируется пневмония в течение 48 часов после поступления в ЛПУ. То есть за двое суток от поступления считается внебольничная, все что позже, – внутрибольничная», – пояснила Юлия Дядина.

Симптомы внебольничной пневмонии могут варьироваться в зависимости от возбудителя. Однако основные признаки включают:

кашель, часто с выделением мокроты,

повышенную температуру,

боль в груди,

одышку и усталость.

В некоторых случаях может наблюдаться затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение. Особенно важно обращать внимание на симптомы у пожилых людей и детей, так как они могут развиваться быстрее и более тяжело.

«Для снижения риска заражения внебольничной пневмонией важно следовать ряду простых, но эффективных рекомендаций. Прежде всего, соблюдайте личную гигиену: регулярное мытье рук с мылом или использование антисептиков поможет сократить вероятность распространения инфекций. Кроме того, старайтесь избегать близкого контакта с людьми, которые имеют признаки простуды или гриппа, так как это может увеличить риск передачи инфекции», – уточнила Юлия Дядина.

Ни в коем случае не стоит назначать самостоятельно антибактериальные препараты, так как это может смазать клиническую картину в случае осложненного течения и затруднить правильную диагностику.

Тем, кто курит, рекомендуется рассмотреть возможность отказа от курения, так как оно значительно ослабляет дыхательную систему и увеличивает подверженность инфекциям. Также не забывайте о вакцинации: прививки от гриппа и пневмококка могут существенно снизить риск развития пневмонии.