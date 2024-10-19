Перечислены признаки проблем с щитовидной железой
Признаки проблем с щитовидной железой перечислила «Мосленте» руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.
«Состояние, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, называется гипотиреозом. Для него характерна сильная слабость, сонливость, быстрая утомляемость, потеря жизненных сил. Человек сталкивается с отеками, набором веса, сухостью кожи, ломкостью ногтей, проблемами с памятью и когнитивными способностями», — сказала врач.
Она отметила, что к гипотиреозу могут приводить разные болезни. Наиболее часто встречается аутоиммунный тиреоидит, при котором организм начинает разрушать клетки щитовидной железы.
Тогда как избыточная выработка гормонов, по словам Малиновской, приводит к гипертиреозу, также называемому тиреотоксикозом. Слишком большое количество гормонов приводит к чрезмерной эмоциональности, учащению сердцебиению, потливости, потере веса. Самая частая причина тиреотоксикоза — Базедова болезнь, еще одно аутоиммунное заболевание.
Кроме того, проблемы в работе щитовидной железы могут быть вызваны недостаточным потреблением йода — норма для взрослых составляет 150 микрограммов в сутки. Как отметила специалист, самый простой способ обеспечить себя йодом — использовать йодированную соль для приготовления пищи.
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