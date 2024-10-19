Перечислены признаки проблем с щитовидной железой

Признаки проблем с щитовидной железой перечислила «Мосленте» руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.

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«Состояние, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, называется гипотиреозом. Для него характерна сильная слабость, сонливость, быстрая утомляемость, потеря жизненных сил. Человек сталкивается с отеками, набором веса, сухостью кожи, ломкостью ногтей, проблемами с памятью и когнитивными способностями», — сказала врач.

Она отметила, что к гипотиреозу могут приводить разные болезни. Наиболее часто встречается аутоиммунный тиреоидит, при котором организм начинает разрушать клетки щитовидной железы.

Тогда как избыточная выработка гормонов, по словам Малиновской, приводит к гипертиреозу, также называемому тиреотоксикозом. Слишком большое количество гормонов приводит к чрезмерной эмоциональности, учащению сердцебиению, потливости, потере веса. Самая частая причина тиреотоксикоза — Базедова болезнь, еще одно аутоиммунное заболевание.

Кроме того, проблемы в работе щитовидной железы могут быть вызваны недостаточным потреблением йода — норма для взрослых составляет 150 микрограммов в сутки. Как отметила специалист, самый простой способ обеспечить себя йодом — использовать йодированную соль для приготовления пищи.

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