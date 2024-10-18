Как защититься от внебольничной пневмонии

России не грозит эпидемия микоплазменной пневмонии. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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Ранее в Роспотребнадзоре заметили тенденцию к росту заболеваемости внебольничными пневмониями в РФ. По данным ведомства, всплески фиксируются в 16 регионах. Возбудителем же в большинстве случаев является микоплазма, отметили там.

По словам Крючкова, новым это заболевание назвать нельзя, так как оно хорошо изучено. Заражение же обычно происходит воздушно-капельным путем.

При осложнениях появляется выраженный тяжелый кашель и одышка, плюс может снижаться показатель насыщения крови кислородом. Инфекцию лечат с помощью антибиотикотерапии, рассказал Крючков.

Специалист убежден, что микоплазменная пневмония не сможет спровоцировать эпидемию в России. Однако рост возможен, так как заболевание активизировалось, добавил он.

Крючков обратил внимание, что вакцины от микоплазменной пневмонии нет. Поэтому, чтобы снизить риск заражения, нужно придерживаться определенных правил.

"Если есть вспышки, это ограничение контактов, дистанционная работа и учеба. Если вокруг кто-то заражен, нужно носить маски, респираторы. Обязательно мытье рук и обработка их санитайзером", – заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие заболевания может вызвать долгое использование губки для мытья посуды. В частности, на ней развиваются клебсиеллы – бактерии, провоцирующие поражения дыхательных путей, среди которых бронхит и пневмония. Чтобы снизить риски, рекомендуется менять губку каждую неделю.