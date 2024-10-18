Врач рассказала о влиянии смога на здоровье

Врач-аллерголог-иммунолог консультативной поликлиники ОКБ Елена Романенко рассказала о влиянии смога на здоровье человека.

«При регулярном, частом и интенсивном воздействии будут появляться головные боли, утомляемость, разбитость, нарушаться сон», — заявила эксперт в беседе с gorod55.ru.

По словам специалиста, сильнее всего от смога страдают люди с хроническими заболеваниями. У них возникают приступы удушья, усиление одышки, частые рецидивы респираторных заболеваний.

«Значимо страдают пациенты с аллергическим генезом данных заболеваний, потому что во взвеси частиц смога присутствуют различные аллергены в зависимости от сезона, сами частицы смога «дезориентируют» работу иммунной системы, усиливая её активность именно в сторону аллергических реакций», — добавила врач.

Ранее эксперт телеканала «Доктор», терапевт Ирина Никулина рассказала о способах борьбы с сезонной аллергией.