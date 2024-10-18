Донор сердца ожил во время операции по извлечению сердца

В США донор сердца очнулся на операционном столе. Об этом пишет The Independent.

© Passion.ru

По данным источника, в американском штате Кентукки местный житель оказался в больнице после передозировки наркотиками. Реанимационные мероприятия ему не помогли, и, поскольку мужчина изъявлял желание стать донором, его перевезли в специальную палату, где во время операции оказалось, что он жив. После этого два медика отказались от операции.

Один из специалистов рассказала, что, когда врачи обнаружили признаки жизни, они обратились к руководству, и там им сказали «найти другого медика, который это сделает».

Она также уточнила, что в день ЧП американцу проводили процедуру, которая оценивала состояние сердца. В ходе процедуры он стал ворочаться, однако ему вкололи седативное средство и продолжили готовиться к изъятию.

«Я посвятила всю свою жизнь донорству органов и трансплантации. Теперь мне очень страшно, что этим вещам позволяют происходить, и больше ничего не делается для защиты доноров», – заявила врач.

В то же время в организации, которую обвиняют в безразличии к судьбе «живого донора», все отрицают. Там рассказали, что не давят на специалистов, которые занимаются операциями.

Ранее мы писали, что в Подмосковье пятиклассник обстреливал сверстников и едва не задохнулся пластиковыми шариками.