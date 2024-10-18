Все болит, ничего не помогает: симптомы и диагностика фибромиалгии

Фибромиалгия — это заболевание, основным проявлением которого является хроническая распространенная мышечная боль, а также сопутствующие нарушения сна, синдром хронической усталости, депрессия, тревожность, когнитивные и другие расстройства. Почему оно появляется и как диагностируется, рассказала «Вечерней Москве» врач-невролог сети «Клиника Фомина» Ольга Яковлева.

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Что такое фибромиалгия

В настоящее время считается, что фибромиалгия — это синдром центральной гиперчувствительности к боли, обусловленный нарушением контроля и восприятия боли в центральной нервной системе (так называемая «центральная сенситизация»). Простыми словами, у пациентов с фибромиалгией нарушается система оценки боли и легкие прикосновения они могут воспринимать как резко болезненные, при этом у них могут возникать постоянные болевые ощущения в неизмененных («здоровых») мышцах, связках и сухожилиях.

Некоторые исследования показали, что для пациентов с фибромиалгией характерен низкий уровень серотонина в сыворотке крови и снижение количества метаболитов серотонина, норадреналина и дофамина в спинномозговой жидкости, что свидетельствует о дисфункции нисходящих антиноцицептивных систем (противоболевой системы организма). Предполагается роль генетических факторов и хронического стресса в развитии данного заболевания.

Заболевание начинается, как правило, в возрасте 25–40 лет, пик заболеваемости приходится на 50–59 лет. Фибромиалгия чаще встречается у женщин, соотношение женщины/мужчины варьируется от 2:1 до 30:1.

Причины и механизмы развития фибромиалгии сложны и до конца не изучены. Несмотря на распространенную болезненность мышц, связок и сухожилий, у пациентов не выявляется объективных изменений этих структур.

Симптомы фибромиалгии

Боль

Распространенная мышечно-скелетная боль — основное проявление фибромиалгии. Как правило, у пациентов выявляется боль как минимум в шести областях тела, которые могут включать голову, верхние и нижние конечности, грудную и брюшную клетку, шею и спину. Иногда пациенты говорят, что у них «болит все тело», либо о том, что испытывают «ощущения, как будто у меня грипп».

Боли обычно возникают в мягких тканях, но иногда пациенты сообщают о болезненности суставов и даже описывают их отек, хотя признаки воспаления суставов не выявляются при осмотре. Головные боли отмечаются не менее чем у 50 процентов пациентов с фибромиалгией и включают в себя мигрень и головную боль напряжения.

Пациенты часто сообщают об изменении чувствительности кожных покровов, включая онемение, покалывание, ощущение «жжения» или ползания мурашек, преимущественно в руках и ногах. Зачастую объективный осмотр не выявляет зон нарушений чувствительности, за исключением случаев сопутствующих заболеваний нервов, например компрессионных невропатий (самая частая форма — синдром запястного канала, связанный со сдавлением срединного нерва в области запястья).

Постоянная усталость

Постоянное ощущение усталости и нарушения сна являются другими частыми проявлениями фибромиалгии. Даже минимальная физическая активность усугубляет боль и усталость, хотя длительное бездействие также усиливает симптомы.

Обычно сон у пациентов с фибромиалгией поверхностный, они легко просыпаются утром и испытывают трудности с засыпанием после таких пробуждений. Характерен невосстанавливающий сон, даже если он составляет не менее 8–10 часов. Нередко от пациентов можно услышать подобную фразу:

«Неважно, сколько я сплю, утром мне кажется, что по мне проехался грузовик».

У части пациентов может наблюдаться феномен утренней скованности в суставах, неотличимый от того, который встречается, к примеру, при ревматоидном артрите.

Когнитивные нарушения

Когнитивные нарушения отмечаются у большинства пациентов. При фибромиалгии они часто обозначаются термином «фибромиалгический туман». Пациенты обычно описывают проблемы с концентрацией внимания и трудностями при выполнении задач, которые требуют быстрых решений. При нейропсихологическом тестировании могут отмечаться легкие когнитивные нарушения, либо не выявляться значимых отклонений от нормы. Подобное когнитивное снижение часто обусловлено имеющимся болевым синдромом и сопутствующими тревогой и депрессией.

Психиатрические симптомы

Психиатрические симптомы — депрессия и/или тревога — присутствуют у 30–50 процентов пациентов на момент постановки диагноза. Тревожные расстройства, биполярное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство являются более распространенными среди пациентов с фибромиалгией, чем в общей популяции.

Другие симптомы

Фибромиалгия нередко сочетается с синдромом раздраженного кишечника, хроническими тазовыми болями, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, синдромом сухого глаза, синдромом Рейно, синдромом постуральной ортостатической тахикардии. Также характерна «метеочувствительность» — нарастание симптомов, особенно болей, при смене погоды.

Как диагностируют фибромиалгию

Пациенты с фибромиалгией могут обращаться к врачам различных специальностей по поводу болевого синдрома и сопутствующих проявлений заболевания. Диагноз «фибромиалгия» может быть «заподозрен» в случае, если у пациента обнаруживается распространенная мышечная боль, которая сохраняется на протяжении не менее трех месяцев.

Диагностика фибромиалгии — клиническая. Не существует лабораторных исследований и методов, позволяющих объективно подтвердить наличие заболевания — в этом случае большое значение приобретают расспрос, сбор анамнеза и клиническая оценка пациента.

В то же время подобные симптомы могут возникать и при других заболеваниях, в первую очередь — ревматологических, поэтому для уточнения диагноза все же потребуется сдать ряд анализов или пройти некоторые инструментальные методы диагностики. Если у вас выявляются вышеописанные симптомы, то лучше всего обратиться к ревматологу, однако и другие специалисты могут заниматься диагностикой и лечением фибромиалгии — например, невролог, травматолог и терапевт.