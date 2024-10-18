Печень — это один из самых крупных органов человека, выполняющий ряд жизненно важных функций. При этом некоторые привычки могут нанести серьезный вред здоровью органа. Об основных из них «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Панина.

По ее словам, печень выполняет такие важные функции, как: защита от токсинов, поступающих извне, а также образующихся в самом организме; синтезирует необходимые вещества (белки, гликоген, факторы свертывания крови, холестерин и другое); участвует в процессе пищеварения, вырабатывая желчь; служит депо для ряда веществ — некоторых витаминов, железа, глюкозы.

«Печень отличается своей способностью к регенерации. Однако они не безграничны. Не стоит испытывать орган на прочность», — предупредила врач.

Одним из факторов, разрушающих печень, она назвала лишний вес.

«Ожирение — это благоприятный фон для развития целого ряда болезней, в том числе рака. И, конечно, это негативно сказывается на состоянии печени. Откладываясь в клетках печени, жир повреждает их. Это может стать причиной не только воспаления органа, но и цирроза», -— предупредила врач.

Следующий фактор, по ее словам, — неразумное использование лекарств, БАДов и витаминов, что может привести к токсическому гепатиту. Важно понимать, что назначать любые препараты может только врач. Кроме того, иногда может требоваться контроль за функцией печени.

«Несомненно, разрушающее воздействие на печень оказывает и алкоголь. Помните, что безвредных дозировок алкоголя для этого органа не существует. Токсичными считаются дозы более 40 г эталона для мужчин и более 20 г — для женщин. Пристрастие к алкогольным напиткам может привести к алкогольной болезни печени, и, как следствие, циррозу. И, конечно же, сюда относится прием наркотических препаратов, которые способны вызвать как острое, так и хроническое поражение печени», — предупредила специалист.

Кроме того, по ее словам, опасным для органа является такой фактор, как высокое содержание фруктозы в рационе, особенно если это фруктоза из подсластителей в неалкогольных напитках. В целом обилие любых простых углеводов грозит риском развития жировой болезни печени.