Щитовидная железа не болит, но существуют признаки, по которым можно заподозрить проблемы с этим органом, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. На неочевидные симптомы доктор указала в своем Telegram-канале.

Врач отметила, что о заболеваниях щитовидной железы могут говорить проблемы с кожей и волосами, отеки и лишний вес, нарушение стула — запоры или диарея. Также она подчеркнула, что человек может чувствовать постоянную усталость и сонливость, у него может снизиться либидо и развиться депрессия.

«Если совпали с вашим состоянием хотя бы два пункта, то с высокой долей вероятности у вас проблемы с щитовидной железой. Если ничего не предпринимать, то со временем будет только хуже», — предупредила эндокринолог.

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