Иммунолог сообщил о развитии аллергии из-за сухого воздуха

В помещении следует поддерживать оптимальный уровень влажности— от 40 до 70 процентов.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Владимир Болибок.

«Солнечный свет, ультрафиолет или инфракрасное излучение, само тепло не являются напрямую аллергенами. Они вызывают аллергию опосредованно, как правило это связано с тем, что в коже накапливаются какие-либо вещества или дефицит веществ, и за счёт этого неблагоприятного воздействия на кожу начинается воспалительная реакция. Прежде всего, нужно купить термометр для измерения влажности. Если влажность экстремально низкая, то есть меньше 30 процентов, то следует применять увлажнение. Нормальная влажность — это от 40 до 70 процентов».

Ранее Владимир Болибок призвал избавляться от домашних животных, если у детей аллергия. Недуг «практически неизлечим», эффективной вакцины не существует.