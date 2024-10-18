Врач перечислил симптомы «тихой» пневмонии

Микоплазменная пневмония распространяется воздушно-капельным путем и только при длительном контакте с зараженным, рассказал НСН Владислав Жемчугов.

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Микоплазменная пневмония протекает почти бессимптомно, и выявить ее может только томограмма либо анализ крови на антитела, заявил в интервью НСН врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

С середины октября подъем заболеваемости пневмонией наблюдается в 16 российских регионах, сообщают «Известия» со ссылкой на данные региональных органов Роспотребнадзора. К примеру, в пяти школах Пскова ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. По данным издания, основным возбудителем заболевания является микоплазма. Жемчугов пояснил, что подобная пневмония протекает без кашля и высокой температуры, при этом антибиотики не помогут победить болезнь.

«Микоплазменная пневмония резко ослабляет иммунитет и повышает чувствительность человека ко всем вирусам ОРВИ, в том числе к коронавирусу. Среди симптомов заболевания нет сильного кашля, мокроты или высокой температуры, то есть симптомов классической пневмонии, есть только слабость. Человек переносит такую пневмонию на ногах и обращается к врачу, когда совсем плохо, или по поводу сопутствующих заболеваний: ангины, герпеса, ОРВИ. На рентгене практически ничего не видно, потому что нет воспаления в альвеолах легких. Увидеть заболевание можно на компьютерной томограмме, и сделав анализ на антитела. Выделить микроб в больничной лаборатории практически невозможно, это очень тонкое дело. Вакцины нет. При этом большинство антибиотиков действует на ферменты, которые расположены в клеточных стенках. Поскольку у микоплазм нет клеточных стенок, препаратам не на что действовать, соответственно у нее другая чувствительность к антибиотикам чем у обычных бактерий», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, человек может заразиться заболеванием только при длительном контакте с заболевшим.

«Микоплазменная пневмония вызывается соответствующим микробом Мycoplasma pneumoniae. В отличие от бактерий, у него нет клеточной стенки, и, в отличие от вируса, у микоплазм есть клеточная мембрана. Микроб переносится воздушно-капельным путем. Иногда можно заразиться и через грязные руки, но это редкость. Чаще человек должен долго и часто общаться с источником заражения, чтобы заразиться. Думаю, карантин в этом случае не очень уместен, в школах достаточно мыть классы и мебель обеззараживающим раствором и проветривать помещения, чтобы была хорошая вентиляция. Микоплазмы и родственные им хламидии pneumoniae плохо распространяются воздушно-капельным путем, потому что кашля у пациентов практически нет», - подытожил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрировали семь случаев заражения вариантом коронавирусной инфекции XEC зарегистрировали в России. При этом кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заверил, что новый штамм коронавируса протекает более активно, потому уже к Новому году наступит снижение заболеваемости.