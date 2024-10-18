Иммунолог призвал привиться от гриппа любой из доступных вакцин

Все они эффективны и адаптированы к актуальным штаммам.

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Иммунизация снижает риск, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

«Есть вакцины, которые не применяются у детей раннего возраста, это написано в инструкции по применению, медики вам об этом скажут. Всё остальное не имеет особого значения, все вакцины эффективны. Может быть, не идентично эффективны, но близко. Все разрешены к применению и применяются уже много лет, прошли сезонную ежегодную адаптацию к текущим антигенным штаммам вируса. Однозначно нужно идти [вакцинироваться — прим. ГМ], грипп — это не безвредная инфекция. В самые обычные сезоны только по официальным данным от гриппа умирают около 300 человек ежегодно. Понятное дело, что в эпидемический сезон ещё больше. И не стоит забывать об осложнениях. Вакцина позволяет значительно снизить риски утяжеления инфекции».

Ранее глава Минздрава назвал число привитых от гриппа россиян. По словам Михаила Мурашко, это 39 миллионов человек — 45% от тех, кто должен пройти вакцинацию.

На совещании у Владимира Путина министр также сообщил, что в первую очередь сделать прививку следует гражданам старшего возраста, а также имеющим хронические заболевания.

Мурашко подчеркнул, что препараты поставлены во все регионы.