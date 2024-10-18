Окулист объяснил, что такое «миокимия века».

Окулист назвал главную причину подёргивания век
По словам доктора Джозеф Аллен, это довольно распространённое явление. Оно связано с состоянием под названием «миокимия века».
Офтальмолог отмечает, что миокимия вызывается кратковременным непроизвольным сокращением мышц век. Чаще всего это состояние связано со стрессом.
«Обычно это люди, которые испытывают стресс, плохо спят и употребляют стимуляторы».
Хотя это довольно безобидное явление, в редких случаях подёргивание века может быть вызвано редким заболеванием — блефароспазмом. Это неврологическое расстройство, при котором веки человека непроизвольно закрываются и это происходит на обоих глазах одновременно. Лечение блефароспазма включает инъекции ботокса или даже хирургическое вмешательство.
Однако подавляющему большинству людей, у которых время от времени дёргается глаз, не стоит беспокоиться.
«Больше спите, прекратите употреблять много кофеина и постарайтесь следить за уровнем стресса».