Окулист объяснил, что такое «миокимия века».

По словам доктора Джозеф Аллен, это довольно распространённое явление. Оно связано с состоянием под названием «миокимия века».

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Офтальмолог отмечает, что миокимия вызывается кратковременным непроизвольным сокращением мышц век. Чаще всего это состояние связано со стрессом.

«Обычно это люди, которые испытывают стресс, плохо спят и употребляют стимуляторы»‎.

Хотя это довольно безобидное явление, в редких случаях подёргивание века может быть вызвано редким заболеванием — блефароспазмом. Это неврологическое расстройство, при котором веки человека непроизвольно закрываются и это происходит на обоих глазах одновременно. Лечение блефароспазма включает инъекции ботокса или даже хирургическое вмешательство.

Однако подавляющему большинству людей, у которых время от времени дёргается глаз, не стоит беспокоиться.