Где в России наибольшая заболеваемость психическими расстройствами

Несмотря на то, что число лиц, страдающих психическими расстройствами, в Новосибирской области превосходит средние по СФО и России показатели, наметилась тенденция по снижению числа госпитализированных в профильные стационары пациентов. С чем это может быть связано – рассказала главный внештатный психиатр области.

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Об общей заболеваемости психическими расстройствами, первичной заболеваемости и повторных госпитализациях рассказала главный внештатный специалист-психиатр Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «ГНКПБ №3» Яна Валерьевна Мохначева.

На сегодняшний день общая заболеваемость в регионе превышает показатели СФО и РФ. Так, в Новосибирской области в 2023 году общая заболеваемость составила 3003, 4 на 100 тыс. населения. Тогда как в СФО (2022) – 2978, 8 на 100 тыс. населения, а в РФ (2022) – 2719, 5 на 100 тыс. населения.

При этом, первичная заболеваемость по последним данным оказалась ниже: в Новосибирской области – 249, 1 на 100 тыс. населения, в СФО (2022) – 355, 3, в РФ (2022) – 314, 4.

В Новосибирской области наметилась стойкая тенденция по снижению числа лиц, госпитализированных в психиатрические стационары. В 2023 году число выписанных из стационаров составило 9163 человека, в предыдущие годы цифра была выше.

По мнению эксперта, объяснение может заключаться и в том, что на сегодняшний день в Новосибирске имеется три коммерческих психиатрических стационара, также в городе развита сеть профильных негосударственных медицинских организаций, которые оказывают помощь по психиатрии, психотерапии и клинической психологии.