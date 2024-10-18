Мужчина оказался на операционном столе из-за редкой опухоли

В Кемерове на операционном столе оказался мужчина, у которого диагностировали рак груди. Такие опухоли встречаются у мужчин крайне редко.

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Речь идет о 61-летнем кемеровчанине. Сообщается, что еще в мае он почувствовал странный дискомфорт в области грудной клетки. Однако к врачу по месту жительства обратился лишь в июле. Тогда его направили на обследование в Кузбасский клинический онкодиспансер.

Специалисты диагностировали злокачественное образование правой грудной железы первой стадии. Подобные опухоли у мужчин встречаются крайне редко (в Кузбассе – 1, редко – 2 случая за год), – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Сообщается, что в зоне риска находятся те, кто имеет избыточный вес, гормональные нарушения и эндокринные заболевания.

В отделении опухолей молочной железы кемеровчанину была выполнена радикальная мастэктомия. Как отметили медики, левую грудную железу удалось сохранить. Так, через 7-10 дней мужчина сможет вернуться к обычной жизни.