Чем опасны «чистки» организма от шлаков и токсинов

Сегодня людям часто внушают, что детокс-программы и спринцевания кишечника способствуют очищению организма от шлаков, токсинов и опасных веществ, которые образовываются в результате неправильного питания. Но на самом деле такие «чистки» не несут никакой пользы. Более того, они способны усугубить течение хронических болезней и спровоцировать новые недуги. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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По ее словам, не существует средств, которые могли бы без вреда очистить организм и вывести шлаки и токсины.

«Потому что сама по себе пищеварительная система представляет под собой трубку, которая имеет выход и вход, а значит, способна самоочищаться, когда пища пройдет все стадии расщепления», — сказала специалист.

Диетолог подчеркнула, что все процессы в пищеводе являются беспрерывными, а попытка почистить кишечник специальными методами или средствами может только навредить человеку.

«Любые клизмы или голодания могут повлечь за собой необратимые нарушения микрофлоры кишечника, а также спровоцировать повреждения слизистой оболочки. Например, применение желчегонных препаратов может сдвинуть конкременты в пузыре, и человек попадет на хирургический стол. Поэтому любые виды "чисток" опасны», — считает врач.

Она подчеркнула, что любые народные методы выведения шлаков и токсинов не способны очистить кишечник, печень или сосуды.

«Это не больше, чем шарлатанство, потому что такое подвластно только хирургическим методикам. Например, для чистки сосудов устанавливают специальные стенты. Однако даже медицинское вмешательство не обновляет организм, а способствует лишь поддержанию нормального общего состояния человека», — заключила Русакова.

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