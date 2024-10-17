Невролог объяснил, как распознать радикулит

Радикулит, как правило, проявляется стреляющей болью в области поясницы. Отчего это происходит и что делать в подобной ситуации, «Клопс» узнал у калининградского врача-невролога Ксении Кротчик.

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Радикулопатия — это сдавливание корешка спинномозгового нерва. При выраженном защемлении может нарушиться чувствительность конечностей и снизиться их мышечная сила.

Причины радикулита различны. По словам доктора, к нему приводит нарушение положения позвонков относительно друг друга, травмы и новообразования позвоночника, воспаление костной и нервной ткани, артроз.

«Чаще всего поводом болевого синдрома становятся протрузии и грыжи межпозвонковых дисков», — отметила невролог Кротчик.

«Защемление» нерва может возникнуть в любом отделе позвоночника, но чаще возникает в пояснично-крестцовом: из-за высокой функциональной нагрузки. Например, вызвать его могут длительное статическое положение, частый подъём тяжестей, избыток массы тела и даже переохлаждение.

Признаки радикулита

Острая и стреляющая, реже жгучая боль в области поражения;

Неприятные ощущения усиливаются во время движения;

Боль от спины опускается на ягодицы и заднюю поверхность бедра вплоть до самой пятки, если задет седалищный нерв.

«Данные симптомы — это повод для экстренного обращения к нейрохирургу», — подчеркнула доктор.

Врач выявит причину болевого синдрома и назначит необходимое лечение. В остром периоде для облегчения состояния могут применяться лечебные блокады — инъекции в поражённую область. В стадии ремиссии рекомендуются ЛФК и физиотерапия.

Важно

Народные методы лечения радикулита недопустимы.

«В острой фазе массаж и прогревание только усилят болевой синдром», — предупредила врач-невролог.

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