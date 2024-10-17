Терапевт рассказал, как справиться с аллергией осенью

Чтобы справиться с аллергией осенью, нужно избегать стресса и правильно питаться, рассказала в беседе с KP.RU терапевт Ирина Никулина. По ее словам, чтобы уменьшить симптомы, нужно принимать антигистаминные препараты.

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В первую очередь, чтобы уменьшить симптомы аллергии, необходимо уменьшить дополнительное получение гистамина, а также снизить его выработку в организме. Не забывать о приеме антигистаминных препаратов, правильно питаться (от здоровья кишечника зависит иммунитет, а значит, и реакция организма на аллергены), — объяснила терапевт.

Никулина отметила, что из-за кортизола, гормона стресса, ускоряется иммунная реакция на аллергены, поэтому следует меньше нервничать и высыпаться. Также следует убрать из рациона продукты с содержанием гистамина.

Самые распространенные: помидоры, баклажан, красный перец, ферментированные сыры. Также не стоит есть продукты, которые долго хранятся (например, консервы или долго лежавшие в шкафчике макароны). Избегайте продуктов, изобилующих консервантами и соей, — добавила специалист.

Кроме того, лучше отказаться от молочных продуктов, арахиса и продуктов с содержанием глютена, заключила терапевт.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что отличить сезонную аллергию от простуды сложно, потому что у них похожие симптомы. По его словам, последние штаммы коронавируса не приводят к повышению температуры тела, а именно этот симптом раньше был главным признаком ОРВИ.