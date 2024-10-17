Офтальмолог перечислил частые симптомы болезней глаз

Каких правил стоит придерживаться, чтобы сохранить хорошее зрение, ИА sovainfo рассказала главный врач больницы им. Т. И. Ерошевского, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Ольга Павлова.

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Многие заболевания глаз имеют бессимптомное начало, и не всегда пациенты могут их заподозрить. К ним относятся катаракта, открытоугольная глаукома, возрастная макулярная дегенерация и некоторые другие заболевания сетчатки.

Размытое изображение, покраснение, перенапряжение при зрительной нагрузке, "мушки" - все это распространенные симптомы заболеваний глаз. Если обнаружить проблему на ранней стадии, можно предотвратить потерю зрения.

Поэтому нужно регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога:

До 40 лет - один раз в 5-10 лет;

Старше 40 и до 55-60 лет - раз в год;

Старше 65 лет и людям, страдающим глазными заболеваниями, - не реже двух раз в год.

Ольга Павлова отметила, что сегодня все больше увеличивается нагрузка на глаза при использовании девайсов и других электронных носителей информации, и довольно часто у людей появляются симптомы "сухого глаза", притом все чаще они встречаются не только в зрелом, но и в молодом возрасте.

Симптом проявляется дискомфортом в глазах, периодическим нарушением зрения, нестабильностью слезной пленки. Это может влиять не только на трудоспособность, но и на качество жизни. Для правильной постановки диагноза и выбора тактики лечения необходимо посетить кабинет врача-офтальмолога.

На прием следует прийти без косметики, особенно нежелательно использование теней для век и туши для ресниц. Если человек носит контактные линзы, то следует заменить их в день приема на очки. Контактные линзы влияют на форму роговицы и могут искажать важные показатели. После некоторых исследований их тоже использовать нежелательно.

В день приема у офтальмолога лучше не садиться за руль автомобиля. Вполне возможно, что на приеме пациенту потребуется расширение зрачка (при помощи закапывания специальных капель). Если у человека очень плохое зрение, желательно прийти на консультацию с сопровождающим. Следует заранее запланировать посещение врача, располагать достаточным количеством времени, так как диагностика некоторых заболеваний глаз требует проведения комплекса обследований.

Кроме профилактических осмотров необходимо незамедлительно обращаться к офтальмологу при любых жалобах на ухудшение и нарушение зрения. Его снижение, боль или дискомфорт, покраснение глаз - это веский повод поторопиться к специалисту.

Как сохранить здоровье глаз

Необходимо дозировать нагрузку на глаза;

Делать перерывы в ношении любых контактных линз;

Выполнять гимнастику для глаз;

При использовании портативных гаджетов (компьютеров, планшетов, смартфонов и т.д.) и телевизора придерживаться правильного расстояния до экрана;

Не работать с гаджетами и не смотреть телевизор в темном помещении - желательно включить неяркий локальный светильник или лампу;

Не читать и не смотреть телевизор в положении лежа;

Правильно питаться - употребляйте достаточное количество витаминов и микроэлементов;

Придерживаться здорового образа жизни - откажитесь от курения, больше гуляйте на свежем воздухе и соблюдайте умеренные физические нагрузки.