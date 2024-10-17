О витаминах и пищевых добавках люди знают уже давно, а относительно новое понятие липосомальных БАДов знакомо немногим. Однако такая форма активных веществ более действенна, чем привычные комплексы, выпускаемые в виде таблеток. Подробнее о том, что такое липосомальные витамины и чем они лучше обычных активных добавок, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что за витамины

Как рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, липосомы — это обработанные специальным образом жировые частицы, которые образуют пузырьки.

«Они могут быть прямые и обратные. Прямые представляют под собой жир в виде капель, растворенный в воде (самый банальный наглядные пример соединения — капельки жира в молоке). А обратная липосома — это капельки воды, взвешенные в жире», — пояснил эксперт.

Такие витамины, по словам специалиста, выпускают в виде мягких капсул с гелиевой формой внутри, которая и включает в себя множество маленьких капель-липосом, внутри которых находятся витаминные вещества.

«В одной витаминной капсуле могут совмещаться жирорастворимые и водорастворимые витамины, которые не будут мешать друг другу и поэтому улучшат усвояемость полезных компонентов», — заверил Болибок.

Принципиальная разница

Иммунолог пояснил, что из-за особенной формулы, такие комплексы гораздо легче усваиваются организмом.

«Обычные витамины представляют под собой порошки, которые помещены в таблетку. Попадая внутрь желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) человека, она растворяется, отдавая витамины. Но нет гарантии, что этот порошок хорошо растворится и будет усваиваться организмом. В случае с липосомальными витаминами человек сразу получает раствор с необходимой концентрацией веществ, которая точно хорошо усвоится», — сообщил Болибок.

То есть из маленькой капельки жира, упакованной в капсулу, которая поступает в организм, сразу выделяются нужные вещества, заключил иммунолог.