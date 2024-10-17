Врач предупредил о негативных последствиях экстремального похудения

Экстремальное похудение приводит к серьезным последствиям для здоровья, предупредила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. О печальных последствиях такого похудения врач предупредила в беседе с РИА Новости.

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«При экстремальном похудении, особенно если оно сопровождается дефицитом белка и низким уровнем физической активности, организм начинает использовать мышечную ткань в качестве источника энергии. Это приводит к саркопении — потере мышечной массы, что, в свою очередь, ослабляет скелетные мышцы, снижает общую выносливость и физическую силу», — объяснила она.

Дефицит важных питательных веществ, таких как кальций и витамин D, может приводить к уменьшению плотности костной ткани, увеличивая риск остеопороза и переломов, продолжила врач. Кроме того, при голодании будет снижена скорость обмена веществ, понизится и уровень гормонов, отвечающих за метаболизм жиров и углеводов, — тиреоидных гормонов и лептина (гормона насыщения). Как рассказала Тен, при падении уровня лептина может возникнуть постоянное чувство голода, что увеличивает риск срывов и повторного набора веса.

Специальные ограничительные диеты, добавила профилактолог, могут привести к развитию расстройств пищевого поведения, таких как анорексия, булимия и переедание, и ментальным проблемам — перепадам настроения, тревожности и депрессии.

Пострадает, отметила Тен, и сердечно-сосудистая система: резкое снижение массы тела снизит артериальное давление, может привести к аритмии и необратимым изменениям в работе сердца.

При дефиците важных макро- и микроэлементов будет ослаблен иммунитет человека и организм будет беззащитен перед инфекциями, подчеркнула врач.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что детям до года мед противопоказан, потому что он может привести к ботулизму. Также специалист отметил, что мед — это очень аллергенный и богатый сахарами продукт.