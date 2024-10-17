Инфекционист рассказал, сколько времени длится остаточный кашель

Обычно ОРВИ длится неделю, но остаточный кашель может сохраняться гораздо дольше. Иногда это признак осложнения — развития пневмонии, рассказала «Клопс» московский врач-инфекционист Вера Сережина.

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Остаточный кашель в норме может беспокоить человека ещё в течение одной-двух недель после того, как в организме уже не стало болезнетворных микробов. При этом из дыхательных путей выходит образовавшаяся слизь. То есть организм очищается от компонентов воспаления, пояснила доктор.

«Здесь мы не предполагаем, что идёт ухудшение состояния или продолжение инфекции. После этого, естественно, должно наступить полное выздоровление», — прокомментировала Сережина.

Однако есть такое понятие, как затяжной кашель, который может сохраняться в течение трёх недель. При этом у пациента уже не будет температуры, выделений из носа и болей в горле.

«Очень часто вирусная инфекция даёт осложнения, которые могут перерасти в пневмонию. Например, грипп, COVID-19 и корь сильно подавляют иммунную систему», — отметила врач-инфекционист.

В этом случае доктор рекомендует сделать анализ: при влажном кашле сдать посев мокроты, а при сухом — мазок из ротоглотки. Только лабораторное исследование может точно определить возбудителя инфекции.

О чём ещё говорит затяжной кашель

Бронхит и бронхиолит. Воспаление может начинаться в нижних отделах дыхательных путей, что также проявляется длительным кашлем;

Сердечная недостаточность. Здесь кашель не будет влажным и застойным. Следует обязательно показаться врачу и как минимум сделать ЭКГ;

Аллергическая реакция на фоне приёма антибиотиков. Нередко люди «назначают» антибиотики сами себе. При этом препарат бессилен в борьбе с вирусами, зато может вызвать аллергию, и человек начнёт задыхаться, подчеркнула доктор;

Гельминты в организме. Паразиты выделяют токсины, которые становятся причиной сухого аллергического кашля.

«При выяснении причин кашля вначале мы исключаем вирусы и бактерии, затем аллергию и только потом гельминтов», — подытожила Вера Сережина.

Доктор рассказал, какую пневмонию легко спутать с ОРВИ.