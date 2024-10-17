Стало известно, чем гипертония опасна для здоровья дыхательной системы

Ученые из Института науки и технологий Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) установили, что высокое кровяное давление уплотняет бронхи и повышает сопротивление дыхательных путей, ухудшая дыхательную способность. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Respiratory Medicine.

В исследовании приняли участие более 700 мужчин и женщин старше 60 лет. В выборку были включены как люди с гипертонией, так и без нее. Основной целью исследования было изучение того, как гипертония влияет на дыхательную функцию.

Для оценки состояния легких использовались спирометрические тесты и метод импульсной осциллометрии, основанный на измерении сопротивления воздушному потоку в легких при дыхании в состоянии покоя. Также проводились измерения общей мышечной силы с помощью динамометра и силы дыхательных мышц с использованием мановакуумметра.

Исследователи установили, что высокое кровяное давление оказывает уплотняющее воздействие на бронхи, что повышает сопротивление воздуху при вдохе и выдохе. В результате ухудшается способность легких нормально функционировать, что в долгосрочной перспективе может привести к недостаточному снабжению организму кислородом и ускорению процесса старения.

Отмечается, что у участников, регулярно занимающихся физической активностью, бронхи оказались частично защищены от затвердевания. Это указывает на положительное влияние физической нагрузки на здоровье дыхательной системы.