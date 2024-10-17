Гинеколог рассказал о симптомах поликистоза яичников

Жирная кожа, акне и появление растительности на женском лице — всё это характерные признаки поликистоза яичников. Заболевание может привести к бесплодию, рассказала «Клопс» врач акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Младова.

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При поликистозе яичников (СПКЯ) нарушается менструальный цикл, то есть овуляция происходит не каждый месяц, как это положено, а реже.

«Патология встречается примерно у каждой десятой женщины», — прокомментировала доктор.

Признаки СПКЯ

Менее восьми менструаций в год;

Рост стержневых волос на верхней губе, подбородке, в области бакенбардов, на груди и животе;

Избыточная масса тела или ожирение;

Угревая сыпь (акне), жирная кожа лица;

Выпадение волос на голове;

Проблемы с наступлением беременности.

«Обычно первые симптомы проявляются в период полового созревания. Бывают случаи, когда заболевание диагностируют в позднем подростковом и даже в раннем взрослом возрасте», — отметила Младова.

У женщин с поликистозом яичников больше рисков иметь и другие проблемы со здоровьем, обратила внимание гинеколог. К ним относятся рак матки, диабет, сердечные патологии и апноэ (задержка дыхания во сне).

Лечение

СПКЯ нельзя полностью вылечить, но можно уменьшить неприятные симптомы. Самая распространённая терапия — это приём противозачаточных таблеток.

«Данные препараты защищают женщин от рака матки, а также помогают бороться с нерегулярными месячными, прыщами и растительностью на лице», — обратила внимание врач-гинеколог.

Пациентки могут воспользоваться и дополнительными средствами: лечебными лосьонами против акне и процедурами лазерной терапии для удаления нежелательных волосков.

При наличии избыточного веса дамам рекомендовано похудеть. Потеря всего 5% массы тела может значительно улучшить состояние.

«При нерегулярных месячных для наступления беременности, доктор может прописать стимуляцию овуляции в виде таблеток или серии инъекций», — подытожила врач Елена Младова.

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