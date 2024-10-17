Врач рассказал о профилактике образования почечных камней

Для профилактики камней в почках важно пить больше воды (моча должна быть светлой или прозрачной), поддерживать здоровый вес и не злоупотреблять красным мясом. Об этом «Газете.Ru» врач-нефролог сети «Клиника Фомина» в Москве Данила Пыриков.

«Мочекаменной болезнью страдает около 5% людей. Методы профилактики зависят от состава камня, но есть общие правила. Первое — нужен адекватный питьевой режим: дефицит жидкости приводит к повышению концентрации солей в моче. Им проще превратиться в крупные кристаллы, выпасть в осадок, зафиксироваться и продолжить свой рост. Поэтому важно выпивать два-три литра воды за день. Моча должна быть прозрачной, либо чуть желтоватой», — рассказал врач.

Важно не злоупотреблять солью и мясом, особенно красным, и не есть более 1,0-1,3 граммов белка на килограмм веса в сутки. Также нужно увеличить потребление овощей и фруктов и поддерживать нормальный вес: ожирение повышает шансы на образование камней в почках. Другие факторы риска включают наследственность, патологии паращитовидных желез, подагру, рецидивирующие мочевые инфекции.