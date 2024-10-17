Врачи приняли у девушки за аллергию рак лимфатической системы

В июне 2024 года у 15-летней девушки Ниам начался сильный зуд, который врачи приняли за аллергию. Ее историю рассказало издание Bristol Post.

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Когда девушка стала жаловаться на зуд по всему телу, семья сочла это аллергической реакцией, того же мнения придерживался и лечащий врач. Он посоветовал подростку вести дневник питания и косметических средств, чтобы выявить причину раздражения. Однако вскоре зуд стал настолько невыносимым, что девушка не могла спать.

Однажды ночью Ниам обнаружила шишку на шее, и ее отправили в больницу. Оказалось, что девушка была больна раком: во время обследований врачи обнаружили у нее лимфому Ходжкина второй стадии — рак, который развивается в лимфатической системе. Девушке назначили 28 курсов химиотерапии.

Ранее стала известна история 34-летней женщины по имени Эмма Снейп, которая не придала значения изнуряющему кашлю, списав его на простуду. Впоследствии выяснилось, что у нее развился редкий вид рака.