Врач назвала неочевидную опасность хождения без шапки в холода для мужчин

Мужчины, которые любят ходить без шапки при температуре ниже +1 градуса, рискуют облысеть, поделилась с LIFE.ru врач — дерматолог-трихолог Татьяна Егорова. По ее словам, из-за холода кровообращение замедляется и питание волосяных фолликулов нарушается.

Трихолог отметила, что волосяной фолликул — это чувствительный орган, который быстро делится, и изменение внешней среды сильно на него влияет.

Если она неблагоприятна, то да, волосы могут выпадать. Никаких кожных заболеваний холод не вызовет. Только вот именно за счет спазма периферических сосудов на холоде, за счет промерзания будут выпадать волосы, — подчеркнула Егорова.

Она добавила, что риск выпадения волос зависит также от таких факторов, как генетика, возраст и состояние здоровья. Кто-то может и не пострадать от погодных условий, если перепады температуры привычны для человека.

В морозы нельзя ходить без шапки по улице — если делать это каждый день, то через месяц часть волос уже выпадет, подытожила врач.

Ранее стилист Галина Тоторина рассказала, что в осенне-зимний сезон нужно увлажнять волосы. По ее словам, в холода также важно использовать термозащиту для волос и стирать шапки в конце каждой недели.