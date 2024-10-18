В России выросли цены на лекарства для желудка

Препараты от болезней желудочно-кишечного тракта в России за последний год подорожали сильнее других категорий лекарств — на 25%. При этом спрос на них за период упал на 7%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Контур.Маркета».

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Второе место по темпам роста цен заняли препараты для дыхательной системы. По сравнению с сентябрем 2023 года цены на них увеличились на 10%. Между тем продажи снизились на 9%.

Самыми стабильными по цене и спросу оказались лекарства от диабета и аллергии. Средний чек на препараты для страдающих диабетом составил 403 рубля, на лекарства для аллергиков — 274 рубля, отметили аналитики.

До этого сообщалось, что в российских аптеках почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика».