На какие проблемы в организме указывает «простуда» на губах

В межсезонье вероятность столкнуться с «простудой» на губах возрастает. Что это за недуг и о каких проблемах в организме он может говорить, в беседе с порталом «Страсти» рассказала стоматолог Алина Дмитрова.

© Super.ru

«"Простуда" на губах, или герпес, — это распространенная вирусная инфекция, которая проявляется в виде локальной группы микропузырьков на красной кайме губы и, как правило, свидетельствует о снижении защитных иммунных сил организма», — объяснила эксперт.

Если герпес на губах беспокоит часто, не стоит игнорировать недуг.

«При частом повторном возникновении инфекции следует задуматься о более системном подходе и пройти комплексное обследование организма, направленное на выявление основной причины снижения иммунитета и основного очага персистирования герпесвирусной инфекции», — рассказала врач.

Дмитрова также отметила, что герпес на губе важно отличать от других проблем со здоровьем: хейлита, аллергических реакций, нарушений обмена веществ, связанных с диабетом.

Заболевания пищеварительной системы, по мнению эксперта, также могут проявляться через состояние губ. Таким образом, при проявлении «простуды» на губах следует обратиться к врачу для корректной диагностики и лечения.