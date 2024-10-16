Мозоли на ногах: какими они бывают и как с ними бороться

Нет человека, который хотя бы раз не столкнулся за свою жизнь с мозолями на ногах. Они могут возникать из-за длительной ходьбы, повышенной нагрузки на стопы, носке обуви не по размеру или неудобной конструкции. Они могут причинять невыносимую боль и даже вызывать воспалительные процессы, если вовремя не принять меры. Почему так бывает и что с ними делать — в материале «Красного Севера».

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Что такое мозоль?

Мозоли — это утолщенные участки кожи, которые образуются в ответ на хроническое механическое воздействие. Причиной может быть неудобная обувь, недостатки походки, чрезмерный вес или сочетание нескольких факторов сразу.

Кожа стоп имеет важное отличие — в ней нет сальных желез, которые вырабатывают секрет для естественного увлажнения кожи. Поэтому из-за постоянного трения, нагрузки некоторые участки начинают компенсаторно утолщаться. Со временем кератиновый слой становится больше, начинает давить на нервное окончание и вызывает боль.

Виды мозолей — какие они бывают?

В зависимости от внешнего вида различают следующие мозоли:

Мокрые мозоли

Один из самых болезненных. Визуально напоминают прозрачные «подушечки», заполненные жидкостью. Появляются из-за сильного трения. В результате верхний слой кожи отделяется и заполняется жидкостью.

Натоптыши

Их еще называют сухими мозолями. Как правило, они грубые и твердые. Чаще всего возникают как следующий этап после мокрой мозоли, если механическое трение на пораженный участок продолжается в течение длительного времени. Любимая локация натоптышей — как правило, пятки и участки под средними пальцами — на них приходится больше давления во время ходьбы.

Стержневые мозоли

Запущенный тип натертого участка кожи. Формируется она в течение нескольких месяцев, соответственно избавиться от нее в дальнейшем сложнее всего. Визуально такой вид мозоли выглядит как огрубевший участок кожи с точкой внутри — это есть стержень. Чем длиннее и дальше внутрь он уходит, тем болезненнее ощущения при ходьбе.

Лечение мозолей на ногах

Мокрые мозоли ни в коем случае не прокалывайте и не пытайтесь вскрыто пузырь: есть риск занести инфекцию. Затем промойте мозоль теплой водой, дайте ногам высохнуть и заклейте мозоль дышащим пластырем.

С течением времени жидкость рассосется, а кожа от надутого пузыря отойдет, и через несколько дней мозоль заживет. Старайтесь в этот период надевать удобную разношенную обувь, которая гарантированно не натирает.

Сухие мозоли в первую очередь необходимо отшлифовать с помощью пемзы или пилки с абразивным покрытием. Делать это нужно на сухую.

Следующий этап — регулярное увлажнение до полного восстановления пораженного участка. С этим помогут кремы с мочевиной, церамидами и натуральными маслами в составе.

Стержневые мозоли справиться с этим видом мозоли самостоятельно не получится, понадобится помощь эксперта-подолога или хирурга: зависит от степени запущенности. Только специалист знает, как лечить мозоль, он может эффективно и безопасно извлечь тот самый болезненный стержень: специальными ножницами он вырезает слои нароста и извлекает стержень. Далее назначается домашнее лечение — противовоспалительные мази и соблюдение правил гигиены.

Как предотвратить появление мозолей

Советуем придерживаться несложных правил.

Выбирайте удобную обувь. Она должна соответствовать размеру и полноте вашей ноги. Покупать обувь, особенно туфли и босоножки, лучше в вечернее время. К концу дня ноги немного отекают и становятся больше — это нормальное явление. Можно купить обувь на размер больше и использовать стельку для лучшей фиксации ноги.

Заранее разносите новую пару обуви дома на толстый носок. Также в решении этой задачи поможет растяжитель для обуви в виде спрея.

Носите хлопковые носки. Ноги не должны «задыхаться» в обуви, а хлопок как раз впитывает влагу и позволяет коже дышать.

Следите за гигиеной. Тщательно очищайте ступни и пространство между пальцами, когда принимаете душ. Если ноги потеют даже зимой, используйте специальные дезодоранты для ног, обязательно вытирайте кожу насухо, а на загрубевших участках используйте питательные кремы.

Используйте пластыри заранее. Если вы знаете, что обувь не разношена или доставляет дискомфорт в определенных местах, обезопасьте себя и наклейте пластыри на эти участки.

Как избавится от мозолей в домашних условиях

Бороться против мозолей и натоптышей самостоятельно можно только при отсутствии боли, воспаления, инфекции, нарушений кровообращения, функций периферических нервов.

Картофель или лук

Кашица из сырого картофеля или лука позволит облегчить боль. Нужно нанести смесь на мозоль, зафиксировать бинтом или другой повязкой, оставив на ночь. Наутро огрубевший участок станет немного мягче. После этого стоит снять омертвевшую кожу пемзой, но только крайне осторожно. Затем смажьте поврежденный участок жирным и питательным кремом.

Алоэ

Растение алоэ станет хорошим средством от огрубевшей кожи, натоптышей. Мякоть листьев алоэ

Необходимо держать на поврежденной коже не меньше суток, для этого закрепить пластырем. Затем удалить мозоль и нанести жирный крем. Процедуру необходимо повторять несколько дней подряд до тех пор, пока проблема не исчезнет.

Гречка и лимон

Перед сном распарить ногу в гречневой воде, затем вытереть насухо и привязать к мозоли лимонную корку с небольшим количеством лимонной мякоти. Процедуру повторить 4 дня подряд.

Яичная скорлупа

Еще один простой способ лечения мозолей, особенно влажных: разбить сырое яйцо, вынуть аккуратно белую пленку и влажной стороной наклеить на мозоль.

Вазелин

Действенное народное средство, которое уменьшает трение, увлажняет кожу и помогает ступням быстро адаптироваться к любой обуви. Регулярное нанесение вазелина или другого увлажняющего средства может помочь сохранить кожу на ваших ногах увлажненной, что может предотвратить образование новых мозолей.