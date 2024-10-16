Уролог перечислил причины слабой эрекции

Уролог, андролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что слабая эрекция в головке полового члена может развиваться по разным причинам — от травмы до проблем с артериями. Эти факторы врач перечислил в своем Telegram-канале.

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По словам эксперта, слабая эрекция может возникать из-за нарушения работы артерий полового члена, которые проходят под кожей, снижения тонуса мышц промежности, травмы уретры. Также причиной этого состояния могут быть операции на уретре, после которых может возникнуть нарушение кровоснабжения головки, добавил доктор.

«Ну и, конечно же, снижение эрекции головки наблюдается всегда на фоне снижения эрекции члена. Лечение и результат зависят от причины», — заключил уролог.

Ранее Лубенников рассказал о негативно влияющих на качество спермы факторах. К ним он отнес тугое синтетическое нижнее белье, а также ношение мобильного телефона в кармане штанов.