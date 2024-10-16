Как женщинам нужно относиться к лечению рака молочной железы

Когда у человека диагностируют рак, то в первую очередь он испытывает шок и страх. Поэтому важно, чтобы на всех этапах лечения рядом с ним находились близкие и специалисты, которые помогут справиться с эмоциями. Это особенно важно для женщин, у которых выявили рак молочной железы.

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По словам психолога областной клинической больницы № 1 Алины Рыбкиной, поддержка специалиста требуется женщинам с первых дней после постановки диагноза. Психолог помогает справиться со страхами и адаптироваться к новому образу жизни.

Специалистам важно диагностировать состояние, в котором приходит пациентка, и работать с ее переживаниями. Нет единого психологического приема, который может помочь всем без исключения, поэтому к каждой женщине применяют индивидуальный подход.

В процессе пациентки сталкиваются с физическими и эмоциональными изменениями, и их учат с ними справляться. Одна из главных задач психолога – помочь женщинам принять себя после операции.

Молочная железа часто ассоциируется с женственностью, и потеря этого органа может вызывать страх. Психолог подсказывает, что и в такой ситуации женщина остается женой, мамой, дочкой, сестрой и другом.

Важную роль в лечении играет поддержка близких. Как отметила Алина Рыбкина, следует открыто говорить о болезни, поскольку это помогает справиться со страхом и чувствовать заботу. Вновь ощутить чувство радости на этапе восстановления могут помочь общение с психологом и участие в группах поддержки.