Врачи удалили мужчине часть желудка в виде «креветки»

Часть желудка удалили нижегородские врачи пациенту с ожирением. Сделали это при помощи бариатрической операции, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. Операцию провели хирурги городской больницы №7 Нижнего Новгорода.

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Бариатрическая операция позволяет похудеть человеку за год до 70 кг. Ее делают только пациентам с ожирением 2 – 3 степени, когда индекс массы тела превышает 35. Также такой человек страдает от диабета, гипертонии или апноэ сна (расстройство дыхательной системы, при котором случаются приостановки дыхания во сне) и не может похудеть долгое время после жестких диет, спортзала или приёма таблеток.

«Количество усваиваемых калорий сократится, но в первые месяцы после операции пациенту из рациона всё же придется исключить калорийную пищу», — отметили специалисты.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что младенца со спинальной мышечной атрофией спасли нижегородские врачи.