Рак молочной железы молодеет: кто в зоне риска

Ежегодно в октябре во всех странах по инициативе ВОЗ проводится месячник знаний о раке молочной железы - это самый распространенный вид онкозаболеваний у женщин. Кто в зоне повышенного риска? В каком возрасте надо начинать регулярно обследоваться? На вопросы "Российской газеты" ответила заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. П.А. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов, профессор Надежда Рожкова.

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Насколько велики риски заболеть раком груди?

Надежда Рожкова: Рак молочной железы (РМЖ) входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Несмотря на все достижения медицины, прогноз по этому заболеванию имеет угрожающую тенденцию: в 2020 году было выявлено около 2-х млн случаев во всем мире, а к 2040 году по прогнозам ожидается около 3-х млн. Правда, это говорит не только о том, что количество случаев развития рака молочной железы растет, но и о том, что улучшается диагностика.

За последние 10 лет в этом отношении удалось достичь большого прогресса: сегодня злокачественные опухоли молочной железы обнаруживаются на ранних стадиях в 1,5 раза чаще (на 47%). И в таких случаях заболевание хорошо поддается лечению и у пациентки есть шанс на полное выздоровление. Благодаря расширению ранней диагностики удалось снизить смертность от РМЖ на 21%.

Тем не менее это заболевание по-прежнему представляет серьезную угрозу для женского населения и системы здравоохранения в целом.

Это правда, что рак груди молодеет? Какие возрасты в зоне риска?

Надежда Рожкова: Да, такую тенденцию отмечают специалисты во всем мире. За последние 10 лет количество случаев развития злокачественных новообразований молочных желез среди женщин в возрасте от 15 до 40 лет выросло примерно на 64%.

В зоне риска теперь находятся пациентки от 30 лет, хотя раньше туда попадали женщины, начиная от 45 лет. Но все же, рак молочной железы гораздо чаще встречается у пациенток более старшего возраста. Это связано с природой развития злокачественных клеток. Они появляются в ходе мутаций, которые ежедневно происходят в нашем организме с момента рождения. Чем старше человек, тем больше мутировавших клеток накапливается в его организме, поэтому с возрастом риск развития рака растет.

Какие факторы повышают угрозу заболеть?

Надежда Рожкова: Назову самые важные факторы. Это:

Наследственная предрасположенность;

Наличие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем);

Избыточный вес;

Неправильно подобранная гормональная терапия.

Если у кого-либо из близких родственниц (мама, бабушка, сестра) в семье были случаи РМЖ, то за своим здоровьем женщине необходимо следить особенно пристально, причем начиная с самого молодого возраста.

Необходимо минимум один раз в год посещать маммолога для проведения профилактических осмотров. Также рекомендуется пройти генетическое тестирование. Существуют мутации в генах, которые кратно увеличивают риск развития РМЖ - это мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Стандартный риск возникновения наследственного рака составляет 5-10%. При наличии данных мутаций он возрастает уже до 80%. Поэтому, если у мамы, бабушки или сестры был диагностирован рак молочной железы - это ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

Что еще может выступить триггером рака?

Надежда Рожкова: Это травмы молочной железы. По результатам наблюдений примерно у 39% женщин в возрасте 40-50 лет, перенесших различные травмы груди, был диагностирован онкологический процесс на самых ранних этапах. Это так называемый рак in situ, то есть опухоль на начальной стадии, когда она имеет очень маленькие размеры, никак себя не проявляет, не прорастает в соседние ткани и не дает метастазы. В 90% случаев такие новообразования обнаруживают случайно, например, в ходе подготовки к плановой операции, другого обследования и т.д. Если опухоль на этой стадии оставить без внимания, то она разрастется в полномасштабный онкологический процесс. Поэтому очень важно всегда пристально следить за своим здоровьем независимо от возраста.

Когда девушке нужно начинать регулярные самоосмотры и с какого возраста - обследоваться у маммолога?

Надежда Рожкова: Самообследование молочных желез мы советуем регулярно проводить начиная с 19 лет, и с этого же возраста регулярно посещать гинеколога - для профилактического осмотра.

Исследования, направленные на выявление РМЖ, в нашей стране включены в программу диспансеризации для женщин старше 40 лет. На мой взгляд, это поздно, потому что нельзя оставлять без внимания пациенток от 19 до 40 лет, учитывая, что рак молочной железы имеет тенденцию к омоложению.

Тем не менее, на 90% здоровье и благополучие женщины в ее собственных руках и об этом не стоит забывать. Даже пациентки с диагностированным раком на ранних стадиях не всегда соблюдают рекомендации врачей. Около 70% из них, по статистике, прерывают терапию при первом улучшении, чего делать категорически нельзя.

Еще один фактор риска РМЖ - доброкачественные изменения, которые могут стать фоном для развития злокачественной опухоли. Это так называемые предраковые состояния, которые носят общее название "доброкачественная дисплазия молочной железы" или мастопатия. Мастопатия встречается у 50-60% российских женщин. Это заболевание не всегда приводит к развитию онкозаболевания, тем не менее повышает риск, особенно, у пациенток старше 40 лет.

Дело в том, что при доброкачественных образованиях резко снижается противоопухолевая защита клеток. Поэтому мастопатия всегда требует лечения, особенно если присутствует болевой синдром. Когда он наблюдается у женщины более 5 лет, то риск развития рака на его фоне возрастает в пять раз!

В современной медицине существуют препараты с направленным действием, которые успешно борются с этим заболеванием, поэтому не стоит подвергать себя дополнительному риску. Нужно как можно раньше обратиться к врачу и лечиться.

Очень распространено мнение, что применение оральных гормональных контрацептивов повышает риск рака. Что тут можно сказать?

Надежда Рожкова: Несмотря на то, что медицина сейчас находится на высоком уровне, и растет уровень образования, информированности женщин, все равно многие боятся принимать оральные контрацептивы, считая их фактором онкориска.

Ответ на ваш вопрос однозначный - нет. Нет ни одного подтвержденного исследования, которое говорило бы о том, что оральные контрацептивы провоцируют развитие злокачественных опухолей. Наоборот, в некоторых случаях современные препараты способны стабилизировать нарушенный гормональных фон женского организма, их назначают пациенткам для лечения гинекологических заболеваний, например, миомы матки, эндометриоза и т.д.

Сейчас выбор оральных контрацептивов настолько широк, что можно подобрать препарат для любой женщины с учетом анамнеза и индивидуальных особенностей.