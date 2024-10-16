В Пушкине врачи собрали мужчине кости голени по осколкам

В медицинское учреждение Пушкинской клинической больницы поступил мужчина 40 лет после дорожно-транспортного происшествия. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем. В результате столкновения он получил множественные переломы ног и руки, а также многочисленные раны и ушибы.

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В ходе трёхчасовой операции врачи провели остеосинтез правого бедра и обеих голеней. Все фрагменты были собраны и закреплены с помощью пластин и штифтов, что обеспечивает надёжную фиксацию и предотвращает повторное смещение.

Заведующий травматологическим отделением Геннадий Гордеев сообщил, что помимо операции и медикаментозного лечения пациенту потребовалось несколько переливаний крови, так как уровень гемоглобина у него упал почти вдвое.

После операции пациент был переведён в отделение медицинской реабилитации, где под наблюдением специалистов будет проходить курс лечения, направленный на восстановление подвижности суставов.