Создают вкус и аромат: какие токсические вещества добавляют в вейпы

Считать, что вейпы безопаснее сигарет — серьёзная ошибка, заявляют врачи. Известно уже более 7 000 токсических компонентов, входящих в состав электронок, рассказала «Клопс» калининградский пульмонолог Алла Бычкова.

Пар электронных сигарет проникает в лёгкие гораздо глубже, чем табачный дым. Самое страшное, что рецептуру химических жидкостей и то, насколько они безопасны, никто особо не контролирует, подчеркнула доктор.

«Токсичные компоненты вызывают аллергию, фиброз и коллапс лёгких, усугубляют течение астмы, повышают вероятность сердечно-сосудистых патологий и мутаций ДНК», — предупредила врач-пульмонолог.

В состав вейпов входит очень много вредных для здоровья веществ, наиболее часто встречаются несколько из них:

Ацетат витамина Е. При вдыхании вызывает токсическое поражение лёгких;

Тетрагидроканнабинол — психоактивное вещество. Запрещено в России, но часто добавляется в жидкости для парения в других странах;

Диацетил. Эта пищевая добавка придаёт жидкости сладкий аромат и вкус попкорна, а ещё вызывает воспаление и фиброз лёгочной ткани. Как следствие, у человека развивается дыхательная недостаточность;

Бензальдегид. Компонент помогает имитировать вкус вишни. В электронных сигаретах его содержание в разы превышает дозировку, принятую для табачных изделий;

Минеральные масла и триглицериды. Вещества, включённые в состав жидкостей для парения, при вдыхании проникают в бронхолёгочную систему и приводят к липоидной пневмонии и расплавлению лёгочной ткани;

Формальдегид. Выделяется при нагреве. Канцероген — повышает риск развития онкологических заболеваний.