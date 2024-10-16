Назван неочевидный признак деменции

Раздражительность с утра может быть признаком деменции. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на исследования.

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Издание сослалось на научный эксперимент, во время которого исследователи изучили состояние 110 человек старше 60 лет. Их разделили на три группы в зависимости от пиковых периодов возбуждения: в первой группе были люди, испытывающие эмоциональное возбуждение и раздражение утром, во второй — вечером, а в третьей — те, у кого не было подобных эмоциональных проявлений. Результаты показали, что утренняя раздражительность была более распространена у людей с деменцией.

Также эксперты назвали утреннее эмоциональное возбуждение одной из причин того, что люди с этим диагнозом испытывают чрезмерную сонливость в течение дня и с трудом могут хорошо выспаться ночью, часто просыпаясь рано утром.

Ранее невролог Фернандо Тестаи назвал фактор, повышающий риск слабоумия. Врач предупредил, что болезни сердца повышают риск деменции.