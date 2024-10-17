Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?

Мир столкнулся с новой угрозой — вирусом Марбург, который быстро распространяется и может привести к смертельной геморрагической лихорадке. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в Руанде — государстве в Восточной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила серьезную обеспокоенность в связи с новым вирусом. Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, призвал россиян к бдительности и готовности к возможному проникновению вируса на территорию страны. На постсоветском пространстве уже стали ужесточать меры предосторожности. Так, в аэропортах Казахстана начали измерять температуру у пассажиров, прибывающих из регионов, где были зарегистрированы случаи заболевания. Об опасности вируса Марбург, случаях заражения в СССР и о том, почему ученые боятся его изучать, «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

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«Лента.ру»: Что сейчас происходит в Руанде? Действительно ли можно говорить об угрозе мировой пандемии?

Анча Баранова: На данный момент подтверждено 58 случаев заболевания лихорадкой Марбург, 13 человек погибли. Большинство из них были сотрудниками отделения скорой помощи в столице Руанды Кигали. Дело в том, что когда в больницу поступил первый пациент с этим заболеванием, а затем еще два, то несколько дней их лечили от малярии и не изолировали от остальных. За этими пациентами ухаживали медики, и многие из них заболели. Таким образом, на сегодняшний день большинство заболевших — это медицинский персонал.

Сейчас в столице Руанды наблюдается паника, причем люди волнуются по таким аспектам гигиены, которые в северных странах трудно себе вообразить.

В Руанде вместо традиционного автомобильного такси распространены платные поездки на мотоциклах, при этом пассажиры обязаны использовать шлемы. Эти шлемы — обменные. То есть человек должен взять шлем у водителя, надеть во время поездки, а затем вернуть.

Представьте себе, что человек сильно болен, у него лихорадка, живот болит, и ему нужно добраться до госпиталя. Он может воспользоваться таким такси, надев шлем. Во время поездки он потеет под жарким солнцем, возможно, его тошнит, он касается шлема губами и так далее. А следующий пассажир, который садится в это такси, надевает тот же шлем и контактным образом может заразиться.

Что такое вирус Марбург?

Вирус Марбург вызывает геморрагическую лихорадку. Имеет структуру, схожую с вирусом Эбола, но отличается от него своими антигенами. Это означает, что они вызывают не совсем одинаковые иммунные реакции в организме. Вирус Марбург стал первым обнаруженным представителем группы филовирусов.

Египетские летучие мыши-крыланы (Rousettus aegyptiacus) являются естественным резервуаром для вируса Марбург. Этих летучих мышей, питающихся фруктами, можно встретить в глубоких темных пещерах и шахтах, где они образуют большие колонии, насчитывающие до нескольких тысяч особей.

Хотя для самих мышей вирус не представляет угрозы, они могут служить его переносчиками. Колонии крыланов с вирусом Марбург были обнаружены в Кении, Уганде, Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне и Гвинее. Люди могут заразиться, посетив пещеры с летучими мышами или съев фрукты, которые были загрязнены их выделениями.

Теперь люди боятся ездить в такси с этими шлемами. Местный Минздрав выпустил предупреждение, что перед тем, как надеть шлем, его нужно обработать спиртом или другим антисептиком. Это звучит забавно. Трудно представить, что человек вызвал такси и взял с собой спирт или какую-то другую жидкость для обработки шлема.

Вспышка произошла только в больнице, а в целом в городе и стране инфекционная обстановка спокойная?

Это сложный вопрос. Человек, который заболел, вероятно, контактировал с кем-то, кто уже болел в городе. Однако они не могут точно узнать, кто именно это был. Можно говорить о вспышке заболевания в столице Руанды или другом населенном пункте, так как медицинский персонал ходил домой. Известно о 300-400 контактных лицах. В настоящее время выясняют, может ли эта вспышка распространиться на другие регионы Африки.

Я думаю, что в ближайшие две недели или даже десять дней станет понятно о масштабе вспышки.

Если в следующий раз нам сообщат, что количество заболевших уже не 58, а 108 человек, то это будет тревожным сигналом. А если будет объявлено, что количество заболевших составляет не 58, а, скажем, 61 человек, то это хороший знак.

Опасения ВОЗ о новой мировой пандемии из-за вируса Марбург не подтверждаются? За пределы Африки пока ему прорваться не удалось?

На вокзале города Гамбурга был огромный шухер по вопросу возможного инфицирования вирусом Марбург. Там у 26-летнего немецкого студента-медика и у его девушки во время поездки появились симптомы какой-то болезни: понос, тошнота. Незадолго до этого студент вернулся из Руанды, где контактировал с человеком, у которого потом обнаружился вирус Марбург. Поэтому, испугавшись за свою жизнь, парень сам и поднял тревогу. Но заражение не подтвердилось.

В настоящее время европейцам не угрожает опасность распространения инфекции. Однако в теории это может произойти, если вирус начнет передаваться локально в Европе, как было в США с вирусом Эбола.

Сейчас в Руанде введено ограничение на выезд из страны. Человек должен пройти опросник за сутки до отъезда и подтвердить, что чувствует себя хорошо. Тем, кто контактировал с инфицированным, запрещено покидать страну в течение 21 дня после контакта. Такой срок выбран не случайно. Инкубационный период геморрагической лихорадки Марбург составляет от восьми до девяти дней. Однако в некоторых случаях он может длиться до 21 дня. Это разумно, поскольку меры по ограничению вспышки инфекции логично вводить именно там, где она есть, а не там, где ее нет. То есть в Руанде, а не в Берлине.

Как передается инфекция?

Основной тип передачи — контактный. Люди с тяжелой формой заболевания могут кашлять, выплевывать частицы жидкости, их может тошнить. Эти частицы, попавшие в окружающую среду, опасны для окружающих. Человек может заразиться, если частички жидкости попадут на него во время кашля. Поверхность, на которую эти частички попали, также становится опасной для окружающих. Большинство заболевших в Руанде — около 80-90 процентов — являются медицинскими работниками, контактировавшими с инфицированными.

Также стоит отметить, что такие опасные заболевания, как лихорадка Марбург и Эбола, могут передаваться половым путем. Это вызывает особую тревогу, поскольку доказано, что заразиться можно от человека, который уже переболел и выздоровел.

Например, мужчина, переболевший Эболой и выживший, может гордиться этим и рассказывать о своей неуязвимости в различных заведениях. Однако он не осознает, что может представлять опасность для окружающих, в том числе для девушек, которые способны заразиться от него, ведь вирус может оставаться в сперме выздоровевших до двух лет. Хотя это было доказано только для вируса Эбола — родственника Марбурга. В отношении последнего таких заражений пока не было зафиксировано. Впрочем, у этих двух вирусов похожие свойства.

Насколько живучи капли жидкостей с инфекцией, которые попадают в атмосферу?

Это не совсем понятно, но, по крайней мере, до полного высыхания они остаются жизнеспособными. Поэтому все, что соприкасалось с больным, будь то постель или одежда, считается зараженным. Вот почему все это сжигают или еще как-то уничтожают.

Трудно сказать, как долго заразность может продолжаться. Конечно, если вещи пролежат год, то они станут безопасными, но мы не знаем наверняка. Поэтому лучше всего все это уничтожить.

В чем отличие Марбурга от других геморрагических лихорадок, той же Эболы? Марбург действительно считается сегодня самым смертельным из вирусов?

Филовирусы разных видов отличаются друг от друга по последовательности их РНК. Вирус Марбург родственен Эболе, но гены у него немного другие.

Конечно, разницу в генах активно изучают. Но даже и без генов, с чисто практической точки зрения, нельзя сказать, что Эбола течет так же тяжело, как Марбург. Мы определяем смертность от вирусной инфекции, подсчитывая, сколько человек умерло из числа заболевших.

Если при Эболе смертность составляет около 10 процентов, то при Марбурге она может достигать 60 процентов и более — в среднем по всем подтвержденным случаям.

Самая крупная вспышка вируса Марбург произошла в 2005 году в Анголе. Тогда из 374 инфицированных погибли 329 пациентов, смертность составила 88 процентов.

В 2023 году во время вспышки Марбурга в Экваториальной Гвинее из 17 лабораторно подтвержденных случаев 12 были со смертельным исходом. Смертность составила более 70 процентов.

Однако стоит отметить, что не все заболевшие могли быть выявлены. Возможно, некоторые случаи остались незамеченными, а если бы их учли, то процент смертности мог бы стать ниже. Если заболели всего два-три человека, мы не можем точно определить процент смертности. В таких случаях мы складываем все выявленные случаи и определяем процент с помощью простой математической операции. Этот процент является приблизительным.

Конечно, все зависит от множества факторов и условий. Очевидно, что у человека, за которым будут ухаживать, меньше шансов погибнуть, чем у того, кто просто лежит под кустом в надежде на чудо.

То есть теоретически смертность вируса Марбург в Европе была бы ниже, чем в Африке?

Как раз первая вспышка Марбурга официально зафиксирована в Европе в 1967 году, вирус туда попал от завезенных обезьян. Уровень смертности тогда составил примерно 20-25 процентов, что было обусловлено качественным уходом за пациентами.

Смертность возникает не из-за того, что вирус убивает, а из-за того, что инфекция активно развивается и истощает организм. Человек может пережить любую инфекцию, которая, как правило, проходит через определенные этапы: вирус размножается, затем организм учится с ним бороться, и человек начинает выздоравливать. Однако если нагрузка слишком велика, человек может погибнуть еще до того, как достигнет фазы выздоровления. Например, если он истощен и не получает достаточного количества воды, он может умереть от обезвоживания.

От чего люди умирают при геморрагической лихорадке? На первой стадии заболевания могут образоваться тромбы. Если тромб оторвется и попадет в кровеносный сосуд, это может привести к инсульту и смерти.

Поэтому назначают антикоагулянты — препараты, которые препятствуют образованию тромбов. А на второй стадии, когда начинаются внутренние кровотечения, а также чрескожные кровоизлияния (геморрагия), наоборот, назначают коагулянты, чтобы остановить кровь. Таким образом, положительный результат во многом зависит от качества ухода за больным. Если назначали коагулянты, то человек мог выжить. Если же не назначали — то, к сожалению, он мог умереть.

Специфического лечения нет?

К сожалению, на данный момент не существует эффективного лечения ни для вируса Марбург, ни для вируса Эбола. В качестве терапии применяется только симптоматическое лечение.

Тем не менее от обоих вирусов разработаны профилактические вакцины — для каждого своя. Ученые стремятся создать универсальную профилактическую вакцину, которая могла бы защитить от обоих заболеваний. Но пока ее нет.

Также мы пока не знаем эффективность имеющихся вакцин — будут они работать год, менее года или больше. Препараты испытаны на животных, а дальше как их проверять? Заражать людей? Но это же неправильно.

Поэтому сейчас будут вакцинировать тех, кто находится в зоне риска. Это позволит узнать, действительно ли вакцина работает. То есть клинические испытания пройдут в реальных условиях.

Как получилось, что первые заболевшие африканским вирусом появились в Европе?

Просто сам вирус был открыт как раз во время этой вспышки — в 1967 году в немецком городе Марбург. История и для тех времен, и сейчас — крышесносящая. Для научных исследований немецкими учеными была приобретена партия зеленых мартышек, обитающих в африканских джунглях. Животных поймали в дикой природе, посадили в клетки и планировали переправить в Германию из Уганды. Причем сначала они оказались на передержке в Лондоне. К счастью, никто из людей, находившихся в это время рядом с мартышками, не заболел.

С животными начали проводить эксперименты. Им вводили различные препараты, чтобы изучить их воздействие на организм. В конце концов обезьян усыпили и приступили к некропсии — изучению тканей и органов. Ученые взвешивали почки и сердце, осматривали их на наличие отеков. Такая работа требует высокой степени близости к животным и тщательного внимания к каждой детали.

Оказалось, что мартышки больны вирусом, который до этого времени не был известен в природе. Люди, контактировавшие с обезьянами, начали болеть, их госпитализировали. Первые десять дней их наблюдали дома, но затем состояние ухудшилось, и их перевели в больницу. Некоторые скончались.

Началось расследование, и было обнаружено, что вирус не передается от человека человеку. По крайней мере, в то время это было так. Все случаи заражения происходили через жидкости и ткани мартышек. 25 человек имели прямой контакт с обезьянами, и еще шесть случаев были промежуточными. Все они не умерли, но у них, вероятно, была меньшая доза заражения, так как они контактировали не с тканями, а с инструментами, которые использовали при работе с мартышками.

Марбург, где был обнаружен вирус, находится в Германии, далеко от Гвинеи. Тем не менее там пострадали 30 человек. Кроме того, часть мартышек была перевезена в Белград, тогда еще столицу Югославии. Там заразились два человека, причем от той же партии мартышек и при аналогичных обстоятельствах.

Важно понимать, что никто не заразился от другого человека. Мы не говорим о массовом заражении людей. Люди могут заразиться друг от друга только при контакте с биологическими жидкостями или тканями человека. Если люди просто общаются, разговаривают, вероятность заражения довольно мала.

Что сегодня изменилось по сравнению с предыдущими вспышками вируса Марбург? Почему ситуация в Руанде вызвала такой широкий общественный резонанс?

Такие вирусы, как Эбола и Марбург, всегда привлекают внимание. Когда происходит какая-то катастрофа, люди склонны представлять, что сейчас на Земле начнется апокалипсис.

Откровенно говоря, мы не до конца понимаем, что служит естественными ограничителями этих инфекций — как в случае с Эболой, так и с Марбургом. Создается впечатление, что количество раз передачи вируса от человека человеку имеет важное значение. Изначально вирус, вероятно, размножался в организмах животных, таких как мыши или грызуны в случае с Эболой, или фруктоядные летучие мыши в случае с Марбургом.

Этот вирус может свободно в природе передаваться между мышами, мы не можем контролировать этот процесс. Затем один человек заражается, и от него вирус передается другим. Такое впечатление, что эти инфекции имеют самоограничение по числу переходов от человека к человеку. То есть от мыши мыши вирус может передаваться бесконечно, а от человека человеку, условно, только три раза.

Но мы не знаем, может ли изменить эту ситуацию какая-то мутация вируса, которая позволит ему передаваться бесконечно между людьми. Если это произойдет, мы все окажемся в опасности. Однако пока этого не случилось.

Но кто-то изучает такую вероятность?

А как вы себе представляете изучение возможных мутаций той же Эболы или Марбурга? Допустим, лаборатория решила выяснить свойства вируса и исследовать его на специальной животной модели — то есть вывели специальных лабораторных мышей, которые могут заражаться Эболой. Ученые будут прививать вирус мышам и наблюдать, какая мутация приведет к тому, что он увеличит свою патогенность до 100 процентов. А затем одна из мышей может убежать, напоследок кого-нибудь куснет — и привет.

Вы знаете, что в России в 1988 году был случай заражения вирусом Марбург? Когда в Европе произошла вспышка вируса, Советский Союз начал его изучать в новосибирском научном центре «Вектор», который специализируется на опасных патологиях. Однако произошел несчастный случай.

Во время забора крови у зараженной морской свинки исследователь поцарапал руку. Ученый сообщил об этом, его изолировали и пытались лечить, но, к сожалению, он скончался.

Это наглядный пример того, насколько опасны такие эксперименты. Проблема не только в высоком риске заражения, но и в том, что сложно понять, какие мутации могут позволить ему распространяться без ограничений. Чтобы исследовать такие вирусы, нужно создать более опасный, более патогенный штамм, но это может вызвать непредсказуемые результаты. Именно поэтому ученых, изучавших коронавирусы, в свое время обвиняли в том, что пандемия в 2020 году произошла из-за утечки лабораторного образца.