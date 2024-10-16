Названы простые методы профилактики выпадения волос

Ранее эксперты объяснили, что выпадение волос – естественный процесс. Поэтому, увидев волосы на расческе, не стоит впадать в панику. Например, если в день шевелюра редеет на 100 волос, это является нормой и не требует обращения к трихологу.

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Но как быть, если в день выпадает более 100 волос, а шевелюра стремительно редеет. По словам трихолога Анны Потапенко, в первую очередь нужно разобраться, с чем связано выпадение волос.

Причин, по которым волосы теряют свою красоту и начинают выпадать, множество, но основная из них – это дефицит важных витаминов и микроэлементов из-за неправильного питания, объяснила в разговоре с «АиФ» врач, отметив, что помимо дефицита важных микроэлементов волосы могут выпадать из-за стресса и тяжелых заболеваний.

По словам Потапенко, если выпадение волос приобретает серьезный оборот, не стоит надеяться на народные методы и заниматься самолечением.

Лучше всего обратиться к трихологу, который выявит настоящую причину, по которой волосы теряют густоту.

Если дело в неправильном питании, врач посоветует изменить рацион, включив в него продукты, богатыре витаминами группы B, витамином E, биотином, железом и незаменимыми жирными кислотами.

В списке продуктов, полезных для здоровья волос, Потапенко обозначила печень, почки, мясо, твердые сыры, творог, кисломолочные продукты, цельнозерновой и ржаной хлеб, желтки куриных яиц, бобовые и грибы. Важно, чтобы в рационе присутствовали крупы, особенно гречневая и кукурзная, зелень, фрукты, орехи, растительные масла.

Особое внимание стоит уделить жирным и полужирным сортам рыбы, морепродуктам, добавила врач.

Напомним, ранее врачи назвали другие причины выпадения волос, а также рассказали о способах сохранения здоровых волос на протяжении всей жизни.