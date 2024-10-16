Исследователи объяснили, по каким признакам можно заподозрить образование тромба. Это необходимо, чтобы вовремя принять меры и предупредить серьезные осложнения - тромбы со временем могут оказаться в сосудах сердца, вызвав их полную или частичную закупорку. В результате происходит гибель сердечной мышцы в зоне, которую сосуд снабжает кровью, то есть, инфаркт.

Опасно, когда тромб появляется в системе легочной артерии. В этом случае фиксируется тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). У человека развивается внезапная одышка, которая может сопровождаться болью в груди и учащенным сердцебиением, передает Pronews.gr.

Кроме того, частным признаком, который может указывать на появление тромба, является отек. Чаще всего, на ноге. Он может также сопровождаться покраснением участка кожи и изменением цвета, вызывать дискомфорт "пульсирующей" болью. В этом месте многие пациенты ощущают "особое тепло".

Такие сигналы от организма требуют обращения к врачу - напомним, что оторвавшийся тромб является причиной внезапного ухода из жизни, связанного с острыми состояниями сердечно-сосудистой системы.