Онкологи прооперировали пациентку с раком кончика языка

Кузбасские онкологи прооперировали 75-летнюю пациентку с раком кончика языка.

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Пенсионерка была госпитализирована в отделение опухолей головы и шеи Кемеровского клинического онкологического диспансера имени Раппопорта.

Она рассказала врачам, что очень любит щелкать семечки и однажды поранила ими язык. Вскоре на месте обычной ранки образовалась язвочка, потом начал опухать кончик языка. Но пожилая женщина на придала этим симптомам большого значения, решила, что само все пройдет.

И только когда нарост многократно увеличился. в размерах, родные привезли ее на обследование.

У пенсионерки диагностировали многоклеточный рак второй стадии. Злокачественная опухоль быстро росла и достигла размеров крупной черешни.

Врачи-онкологи выполнили пациентке резекцию языка.

"Несмотря на то, что этот мышечный орган был частично усечен, на речи пациентки это не отразилось", - сообщает Кузбасский клинический онкологический диспансер.

Врачи отмечают, благодаря хорошему кровоснабжению языка, процесс его заживления происходит очень быстро. Поэтому вскоре пенсионерка вернется к обычной жизни.

Онкологи, напоминают, что причинами рака языка чаще всего становятся травмы, курение и вирус папилломы человека.