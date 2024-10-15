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26-летний мужчина узнал о смертельно опасном заболевании после чихания

26-летний Дэн Дюран рассказал, что долгое время не обращал внимания на язву на языке, но вынужден был обратиться к врачу после того, как укусил язык во время чихания. От докторов он узнал, что болен смертельно опасным агрессивным видом рака, рассказало издание Bristol Post.

26-летний мужчина узнал о смертельно опасном заболевании после чихания
© Lenta.ru

По словам Дюрана, он заметил беловатую язву на языке размером с небольшую монету летом 2023 года, но не придал ей значения. Также он не обращал внимания на потерю веса и боль в горле. Примерно через год он прикусил язык во время чихания, из-за чего язва воспалилась и стала болеть. Мужчина обратился в больницу, где у него диагностировали агрессивный рак языка.

«Медсестра сказала, что это счастье, что я прикусил язык. Это помогло вовремя выявить рак. Когда мне озвучили диагноз, я расплакался, все казалось нереальным», — вспомнил Дюран.

Мужчине сделали операцию, которая длилась 11 часов, и удалили опухоль вместе с половиной языка, а также один лимфоузел. Затем врачи восстановили язык с помощью кожи и артерий предплечья.

После операции мужчине пришлось заново учиться говорить, есть, пить, глотать. Сейчас он питается мягкой пищей.

«Научиться правильно глотать было сложно. Я только привыкаю жевать, у меня сильно болит челюсть», — рассказал Дюран об итогах операции.

Ранее стала известна история 34-летнего мужчины, у которого врачи не заметили опухоль размером с мяч. 20-сантиметровое новообразование поразило его легкие и сердце.