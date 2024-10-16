Терапевт назвал главную опасность сухого воздуха в квартире

В отопительный сезон батареи сильно сушат комнатный воздух. Поэтому важно регулярно проветривать помещение в холодное время года, сообщила врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Дилфуза Ишбаева. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

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«Воздух становится сухим и теплым, а это благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий и вирусов. Помимо простуды сухой воздух негативно влияет и на другие части организма. Так, например, из-за сухого воздуха слезная жидкость пересыхает, что приводит к обезвоживанию глазного яблока, ухудшается зрение, появляется резь в глазах», – уточнила врач.

По ее словам, если в помещении дефицит кислорода, человек быстрее устает, работоспособность и концентрация значительно снижаются, кожа портиться, ухудшается качество сна, из-за чего появляется раздражительность. Чтобы избежать этого, необходимо открывать окна не менее 2-3 раз в день и обязательно перед сном на 5-10 минут. Этого достаточно, чтобы холодный свежий воздух вытеснил домашний, сухой и теплый.