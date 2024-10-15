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«Нельзя запрокидывать голову»: отоларинголог объяснил, как быстро остановить кровь из носа у ребёнка

Носовое кровотечение у ребёнка часто вызывает растерянность у родителей. Как правильно оказать первую помощь, «Клопс» рассказал врач-отоларинголог Анатолий Гришин.

Отоларинголог объяснил, как быстро остановить кровь из носа у ребенка
© globallookpress.com

По словам доктора, взрослые часто пытаются бороться с пугающим симптомом устаревшими методами. Неграмотный подход к проблеме не только усложняет, но и затягивает неприятный процесс.

Что нужно делать при носовом кровотечении:

  • посадите ребёнка на колени спиной к себе,
  • опустите его голову чуть вниз и наклоните вперёд,
  • зажмите пальцами крылья носа,
  • дайте ребёнку подышать ртом 10 минут.
«На заднюю поверхность шеи можно положить что-то холодное. Либо нужно сместить компресс в сторону кровотечения, если оно из одной ноздри», — добавил врач.

Если спустя 10 минут кровь не остановилась, следует обратиться за медицинской помощью. Гришин отмечает, что после того, как вы справились с кровотечением, сморкаться запрещено — это может вызвать рецидив.

Нельзя запрокидывать голову, когда из носа идёт кровь. Есть риск, что она начнёт стекать в дыхательные пути, и ребёнок подавится. Жидкость также может попасть в желудочно-кишечный тракт, что станет причиной рвоты.

Болезни и лекарства
Анатолий Гришин