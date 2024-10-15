Отоларинголог объяснил, как быстро остановить кровь из носа у ребенка

Носовое кровотечение у ребёнка часто вызывает растерянность у родителей. Как правильно оказать первую помощь, «Клопс» рассказал врач-отоларинголог Анатолий Гришин.

По словам доктора, взрослые часто пытаются бороться с пугающим симптомом устаревшими методами. Неграмотный подход к проблеме не только усложняет, но и затягивает неприятный процесс.

Что нужно делать при носовом кровотечении:

посадите ребёнка на колени спиной к себе,

опустите его голову чуть вниз и наклоните вперёд,

зажмите пальцами крылья носа,

дайте ребёнку подышать ртом 10 минут.

«На заднюю поверхность шеи можно положить что-то холодное. Либо нужно сместить компресс в сторону кровотечения, если оно из одной ноздри», — добавил врач.

Если спустя 10 минут кровь не остановилась, следует обратиться за медицинской помощью. Гришин отмечает, что после того, как вы справились с кровотечением, сморкаться запрещено — это может вызвать рецидив.

Нельзя запрокидывать голову, когда из носа идёт кровь. Есть риск, что она начнёт стекать в дыхательные пути, и ребёнок подавится. Жидкость также может попасть в желудочно-кишечный тракт, что станет причиной рвоты.