Диетолог рассказала о причинах диареи после зефира

У россиян после употребления зефира могли появиться симптомы отравления, такие как диарея и недомогание, однако это побочные эффекты от мальтита, рассказала в беседе с 360.ru врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова. По ее словам, этот сахарозаменитель содержится в сладостях, на которые массово стали жаловаться люди.

Парадокс в том, что люди не столько травятся. Если пройдет проверка по качеству и в продуктах обнаружат кишечные патогенные бактерии, тогда мы можем сказать, что люди отравились. Сейчас они просто испытывают побочные эффекты. Возможно, от нарушения дозировок поступления мальтита, — объяснила медик.

Врач отметила, что организм не может переварить определенное количество такого вещества, из-за чего возникает дискомфорт и диарея. Либо люди переели зефир с мальтитом, либо же производитель добавил слишком большое количество этого вещества в сладости.

Этот сахарозаменитель в долгосрочной контролируемой перспективе, в контролируемом объеме безопасен для здоровья, но у него есть вот этот вот эффект, связанный с его химической формулой. Поэтому здесь нужно дождаться результатов проверки изъятой продукции, — добавила Дианова.

Производитель должен предупреждать покупателей о возможных побочных эффектах от их товаров, заключила гастроэнтеролог.

Ранее коммерческий директор кондитерской фабрики «Сокол» Михаил Шамис рассказал, что предприятие подаст судебный иск из-за сообщений о случаях отравлений зефиром. Фабрика производит десерты брендов «Жизель» и «Сокол».