Психиатр рассказал, когда частое мытье рук становится расстройством

Постоянное желание мыть руки и навязчивый страх заражения связаны с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Об этом рассказал психиатр Павел Бесчастнов.

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Эксперт добавил, что при возникновении проблем со здоровьем из-за ОКР следует обратиться к специалисту.

ОКР включает в себя обсессии (навязчивые мысли) и компульсии (навязчивые действия). Мытье рук является навязчивым ритуалом, который помогает снизить тревогу и ощущение опасности заражения.

Бесчастнов отметил, что люди с таким расстройством часто страдают от проблем с кожей из-за чрезмерного мытья рук.

К разновидностям ОКР относятся также социальные ритуалы, такие как постукивание по дереву или сидение на дорожку перед важным событием.

— Во-первых, тревожные и те, у которых по разным личным причинам, историям, из-за индивидуальной биографии в росте, развитии, воспитании в детстве складывалось особое внимание, давление вокруг вот заразы, болезни, страхов инфекций. Которым особенно много по ушам родители ездили, выходя за рамки нормального воспитательного процесса. Которых совсем уж сильно дергали по поводу того, что руки грязные: гепатит, отравишься, вирус подцепишь и так далее, — приводят его слова в материале «Газеты.ру».

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. О важности праздника — в материале «ВМ».

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