Названа необычная причина депрессии и тревожности

Колебания уровня сахара в крови напрямую влияют на психическое состояние человека, сообщила в статье для The Conversation эксперт по питанию Мэри Скурбутакос. По ее словам, повышение или снижение сахара после употребления сладостей и углеводов с высоким гликемическим индексом могут вызвать состояние тревожности и депрессии.

Последние исследования показывают, что колебания уровня сахара в крови частично ответственны за связь между тем, что мы едим, и тем, как мы себя чувствуем. Из-за воздействия на наши гормоны и нервную систему уровень сахара в крови может быть источником тревоги и депрессии, — подчеркнула эксперт.

Скурбутакос уточнила, что к продуктам, вызывающим перепады уровня сахара, относятся белый хлеб, сладкая выпечка, макароны и белый рис. При этом продукты с низким гликемическим индексом (бобы, орехи, оливковое масло, цельнозерновые) способствуют более стабильному уровню сахара и, как следствие, снижают риски развития тревожности или депрессивного состояния.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты, богатые витаминами C, D и группы B, помогут справиться с осенней хандрой. Чтобы улучшить состояние, можно есть квашеную капусту, болгарский перец и пить отвар шиповника. Также стоит добавить в рацион печень трески, скумбрию, селедку, лисички и сморчки, посоветовала врач.