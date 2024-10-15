17-летнюю девушку парализовало из-за противозачаточных таблеток

17-летняя Лорен Джин однажды ночью обнаружила, что ее правую часть тела парализовало. Историю девушки рассказало издание The Sun.

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Во время отдыха в Испании Джин проснулась ночью и поняла, что не может пошевелить правой половиной тела. Она попыталась встать и упала, на шум прибежали ее родители. Девушка не могла ни двигаться, ни говорить, поэтому родители вызвали врачей.

Джин доставили на вертолете в больницу, где провели экстренную операцию. Во время нее выяснилось, что у девушки образовался тромб, который попал в мозг и вызвал инсульт. Врачи сообщили, что причиной образования тромба стали противозачаточные таблетки. Их девушка принимала с 13 лет, чтобы контролировать обильные менструации.

Последующее обследование показало, что Джин родилась с отверстием в сердце, через которое тромб прошел и поднялся к мозгу. После инсульта девушке провели операцию и на сердце, а затем она несколько месяцев проходила реабилитацию.

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