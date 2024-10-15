Названа неожиданная причина головных болей

Слишком частая ходьба на каблуках может вызвать неправильное формирование ноги и головные боли, заявил порталу «Узнай.ру» реабилитолог Валерий Васильев. По словам врача, ношение высоких каблуков вредно в любом возрасте.

Врач пояснил, что одно из самых неприятных последствий ходьбы на высоких каблуках — нарушение биомеханики и вальгусная деформация первого пальца на стопе.

При ношении такой обуви наблюдается перенапряжение мышц голени и укорочение ахиллова сухожилия, что, в свою очередь, изменяет биомеханику всего тела, — отметил Валерий Васильев.

Он добавил, что во время ходьбы на высоких каблуках возникает подкручивание таза, перенапрягаются мышцы спины и шейного отдела. Из-за большой нагрузки на опорно-двигательный аппарат у женщин появляются боли в голове, шее, спине, возникает артроз коленного и тазобедренного суставов и неврома Мортона, при которой разрастается фиброзная ткань вокруг ветвей подошвенного нерва.

Ранее заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы онкологического центра № 1 ГКБ им. Юдина Вера Диденко рассказала, что правильное питание и отказ от вредных привычек помогают снизить риск развития рака молочной железы. Лишний вес относится к главным факторам риска, поэтому женщинам лучше не употреблять алкоголь, фастфуд, жареную и жирную пищу. Вместо них следует сделать выбор в пользу продуктов с содержанием жиров, белков и углеводов.