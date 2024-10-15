Врачи извлекли из легких подростка огромную кисту с паразитами

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) вылечили 17-летнего юношу, у которого в легком образовалась огромная киста с паразитами. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 17-летний юноша с жалобами на слабость, высокую температуру, кашель и боль в правой половине грудной клетки. Проведенная диагностика выявила крупную паразитарную кисту правого легкого. Ее размер был сопоставим с размером головы новорожденного ребенка. Киста образовалась из-за попадания в организм гельминта – эхинококка», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, заразиться паразитами можно через немытые руки после общения с животными. Заболевание долгое время может протекать бессимптомно, пока киста не достигнет больших размеров. Пациентов, в частности, могут беспокоить тяжесть в животе, головная боль, головокружение, боль в груди, кашель, в зависимости от расположения кисты.

«После подтверждения диагноза с помощью лабораторного контроля и компьютерной томографии мы приняли решение о проведении операции. В нашем отделении накоплен большой опыт хирургического лечения данной патологии малоинвазивными методами через несколько проколов. Такая щадящая операция сильно сокращает травматичность вмешательства и сроки реабилитации. В данном случае мы избежали широкого разреза. Операция прошла успешно, послеоперационный период протекал без особенностей», – приводит пресс-служба слова заведующего отделением детской хирургии Владимира Трунова.

В министерстве добавили, что сейчас юноша уже выписан домой под амбулаторное наблюдение.